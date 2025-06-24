النشرة: الغارات الاسرائيلية العنيفة جدا تتواصل في الجنوب على اطراف المحمودية ومنطقة البريدج في بلدة جباع وكفرملكي

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الغارات الاسرائيلية العنيفة جدا تتواصل في الجنوب على اطراف المحمودية ومنطقة البريدج في اطراف بلدة جباع وكفرملكي.

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