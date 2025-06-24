معلومات الـ"MTV": تحويل مسار طائرة نواف سلام إلى البحرين جراء الضربات الإيرانية على قطر

أفادت معلومات قناة الـ"MTV"، بأنّه "تمّ تحويل مسار طائرة رئيس الحكومة ​نواف سلام​ إلى البحرين، أثناء توجّهه بزيارة إلى ​قطر​، بالتّزامن مع القصف الإيراني".

وكانت قد أشارت وزارة الخارجيّة القطريّة مساء اليوم، إلى أنّ "الجهات القطريّة المختصّة أعلنت إيقاف حركة الملاحة الجوّيّة موقّتًا في أجواء الدّولة، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين والزّائرين".

بعدها، أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​ أنّ "عقب العدوان العسكري السّافر الّذي ارتكبه النّظام الإجرامي للولايات المتحدة الأميركيّة ضدّ المنشآت النّوويّة السّلميّة لإيران، وانتهاكه الفاضح للقوانين الدّوليّة، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي وبقيادة مقر خاتم الأنبياء المركزي، قام الحرس الثوري الإسلامي بشنّ عمليّة "بشارة الفتح"؛ مستهدفًا قاعدة العديد الأميركيّة في قطر بهجوم صاروخي مدمّر وقوي"، مشيرًا إلى أنّ "هذه القاعدة تُعدّ مركز القيادة الرّئيسيّة للقوّات الجوّيّة الأميركيّة، وأكبر الأصول الاستراتيجيّة للجيش الإرهابي الأميركي في منطقة غرب آسيا".