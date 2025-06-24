استقبل رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع في معراب، وفدًا من نقابة أطبّاء الأسنان في بيروت، وعرض معه للمستجدّات السّياسيّة على المستويَين اللّبناني والإقليمي.
وبعدما عرض جعجع رؤيته وقراءته ونظرته إلى الوضع العام واستشرافه للمستقبل، اطّلع من الوفد على شؤون النّقابة وشجونها ومطالبها، على ضوء تطوّرات المرحلة الرّاهنة وانعكاساتها على القطاع.
كما وَعد جعجع، الوفد بدراسة الموضوع لتقديم المساعدة في هذا السّياق.
وبالمناسبة، أشار مسؤول قطاع أطبّاء الأسنان في "القوّات" طوني كفوري إلى أنّ "لقاء اليوم يسعى إلى تكريس رؤيتنا المشتركة وتعزيز وجودنا كمصلحة فاعلة داخل "القوّات"، باعتبار أنّ هدفنا ليس فقط المساهمة في العمل السّياسي، بل أن نكون في قلب المجتمع إلى جانب أهلنا وشعبنا وبيئتنا. أن نحمل في عياداتنا نبض الأرض، وأن نكون شهود حق في كل ساحة وموقف، لا سيّما أنّ التزامنا بقضيّتنا يُلزمنا العمل النّقابي على مستوياته العلميّة والماليّة والأخلاقيّة كافّة".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع استمع من وفد من نقابة أطباء الأسنان لشجونها ومطالبها ووعد بالمتابعة لتقديم المساعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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