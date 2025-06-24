وقف إطلاق نار تام وشامل بين إسرائيل وإيران

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتو عن "وقف إطلاق نار شامل" بين إيران وإسرائيل، ولم لم يصدر أي تعليق من أي من البلدين حتى الآن.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "تهانينا للجميع! لقد تم الاتفاق بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار شامل وكامل (بعد حوالي 6 ساعات من الآن، عندما تُنهي إسرائيل وإيران عملياتهما الأخيرة الجارية!)، لمدة 12 ساعة، وعندها ستُعتبر الحرب منتهية!".

وقال إن هذه الحرب "كان من الممكن أن تستمر لسنوات، وأن تُدمر الشرق الأوسط بأكمله"، لكنها "لم تفعل، ولن تفعل أبدًا".