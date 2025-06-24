شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعلن انتهاء فرز الاستطلاع حول إجراءات مواجهة الرسوم القضائية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب أنه تم انتهاء فرز أوراق استطلاع الرأي حول الإجراءات التصعيدية ضد فرض الرسوم القضائية.

و أشارت المصادر أن عدد الحضور و التوقيت بالاستثمارات 36184 محاميا مشتغلا.

وجاء التصويت عن الامتناع عن الحضور والإضراب العام 21231 محاميا وأن التصويت بالرفض 1486

وكان التصويت على الاعتصام بمقر استراحات المحامين بالمحاكم 9182 وجاء التصويت بالرفض 3531، و كانت الأصوات الباطلة 1169.

من ثم فسوف يتم عرض الأمر على مجلس النقابة العامة للمحامين يوم الأربعاء لتحديد موعد الإضراب العام ومدته وآليات تنفيذه.