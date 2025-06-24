إكسيوس: إيران أُطلقت 6 صواريخ باليستية باتجاه قواعد أميركية في قطر

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن ​إيران​ أطلقت ستة صواريخ باتجاه قواعد أميركية في ​قطر​. وذكر "أكسيوس" في وقت سابق اليوم أن إيران تستعد لإطلاق صواريخ على القواعد.

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