زيلينسكي وستارمر يتفقان من لندن على تعزيز التعاون العسكري بين بلديهما

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ​كير ستارمر​ التوصل إلى اتفاق لتعزيز ​التعاون العسكري​ مع كييف، خلال زيارة الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ إلى المملكة المتحدة.

وخلال اجتماع مع جنود في حدائق داونينغ ستريت، قال رئيس الوزراء البريطاني وإلى جانبه زيلينسكي "يشرفني أن أعلن ... عن اتفاق إنتاج مشترك للصناعة العسكرية، هو الأول من نوعه بين أوكرانيا والمملكة المتحدة".

ورحب ستارمر بهذا الاتفاق، واصفا إياه بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام" ل​دعم أوكرانيا​ التي تخوض حربا مع روسيا منذ أكثر من ثلاث سنوات، دون الكشف عن التفاصيل.

ويأتي الاتفاق في إطار الشراكة الأمنية "التاريخية" السارية لمدة مئة عام بين البلدين والتي تم التوقيع عليها في كانون الثاني لتعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن البحري.

واعتبر زيلينسكي أن "هذه الاتفاقية ستعزز العلاقات بين بلدينا".

وفي وقت سابق الاثنين، التقى الملك تشارلز الثالث بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قلعة وندسور حيث تناولا الغداء، وفق ما ذكر قصر باكنغهام.

وأفاد القصر في بيان أن "الرئيس الأوكراني زار الملك بعد ظهر اليوم وبقي لتناول الغداء"، دون الكشف عن فحوى المحادثات.

وتاتي هذه الزيارة عشية قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي من المتوقع أن يحضرها الرئيس الأوكراني الذي يسعى إلى حشد الدعم لبلاده.