الخارجية السعودية أكدت وقوفها التام إلى جانب قطر: العدوان الإيراني عليها مدان ومرفوض ولا يمكن تبريره

أعربت ​وزارة الخارجية السعودية​ عن إدانتها واستنكارها بأشدّ العبارات "العدوان الذي شنته إيران على ​قطر​ الشقيقة، الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وهو أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال".

وأكّدت في بيان، "تضامن السعودية ووقوفها التام إلى جانب دولة قطر الشقيقة، وهي تضع إمكاناتها كافة لمساندة قطر في كل ما تتخذه من إجراءات".