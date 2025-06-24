أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشدّ العبارات "العدوان الذي شنته إيران على قطر الشقيقة، الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وهو أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال".
وأكّدت في بيان، "تضامن السعودية ووقوفها التام إلى جانب دولة قطر الشقيقة، وهي تضع إمكاناتها كافة لمساندة قطر في كل ما تتخذه من إجراءات".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السعودية أكدت وقوفها التام إلى جانب قطر: العدوان الإيراني عليها مدان ومرفوض ولا يمكن تبريره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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