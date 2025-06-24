أجرى أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح اتصالًا هاتفيًّا بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اطمأن خلاله على "قطر الشّقيقة وشعبها، بعد الهجوم الّذي تعرّضت له قاعدة العديد الجوّيّة من قبل الحرس الثوري الإيراني".
وأعرب عن استنكار الكويت وإدانتها الشّديدَين "لهذا التعدّي السّافر، الّذي يُعدّ انتهاكًا صارخًا لسيادة قطر ومجالها الجوّي وللقانون الدّولي وميثاق الأمم المتّحدة"، مؤكّدًا على "وقوف الكويت التّام إلى جانب الأشقّاء في دولة قطر الشّقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، ودعمها الكامل للإجراءات والقرارات كافّة الّتي تتّخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها، واستعداد الكويت لتسخير إمكاناتها وطاقاتها كافّة لدعم قطر".
وشدّد على أنّ "أمن قطر واستقرارها جزء لا يتجزّأ من أمن الكويت واستقرارها"، راجيًا الله أن "يحفظ قطر وشعبها من كل سوء ومكروه".
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت اتصل بنظيره القطري ودان الهجوم على قاعدة العديد: أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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