الدفاع القطرية: دفاعاتنا الجوية اعترضت هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد ولا إصابات بشرية

أعلنت ​وزارة الدفاع القطرية​، أنّ "الدّفاعات الجوّيّة القطريّة اعترضت هجمةً صاروخيّةً استهدفت قاعدة العديد الجوّيّة". وأكّدت أنّ "أجواء وأراضي قطر آمنة، وأنّ القوّات المسلّحة القطريّة على أهبّة الاستعداد دائمًا"، مشيرةً إلى أنّ "بفضل الله ويقظة القوّات المسلّحة والإجراءات الاحترازيّة، لم ينتج عن الحادث أي وفيّات أو إصابات".

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