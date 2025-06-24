"مصر للطيران": إلغاء رحلاتنا إلى مدن الخليج العربي والعكس إلى حين استقرار الأوضاع

أعلنت شركة "​مصر للطيران​"، في بيان، "إلغاء رحلاتها المتجهة من مطار القاهرة إلى مدن الخليج العربي والعكس، إلى حين استقرار الأوضاع في المنطقة"، وذلك نظراً للأحداث التي تشهدها المنطقة، وإغلاق المجال الجوي في عدد من دول منطقة الخليج العربي.

وأشارت إلى أنّ "مركز العمليات المتكامل التابع لمصر للطيران يتابع الموقف باستمرار على مدار الساعة وسيتم موافاتكم بالمستجدات تباعاً".