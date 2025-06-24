كرامي أكد ضرورة إعادة درس قانون الإيجارات الجديد: الهدف من إقراره هو التهجير المبطّن

استقبل رئيس تيّار "الكرامة" النّائب ​فيصل كرامي​ في دارته في طرابلس، وفدًا من لجنة المستأجرين القدامى للأماكن التّجاريّة في الشّمال برئاسة النّقيب طارق المير، حيث جرى عرض آخر المستجدّات المتعلّقة بإعادة نشر ​قانون الإيجارات​ الجديد في الجريدة الرّسميّة، وانعكاساته على المستأجرين القدامى.

وعرض الوفد أيضًا "المظلوميّة الّتي يتعرّض لها المستأجرون القدامى في كل ​لبنان​، من البنود المجحفة الّتي يتضمّنها القانون الجديد"، مطالبًا بـ"الطّعن في نشره مجدّدًا والعمل على توقيف مفاعيله، وصولًا إلى إجراء التّعديلات اللّازمة عليه داخل مجلس النّواب، بما يراعي مبادئ العدالة الاجتماعيّة والإنصاف لكل من المالكين والمستأجرين".

من جهته، أبدى كرامي تفهّمه الكامل لمطالب الوفد، مؤكّدًا "تأييده لكل ما من شأنه أن يحقّق التّوازن والعدالة الاجتماعيّة في هذا الملف". وشدّد على "ضرورة إعادة درس القانون الجديد، نظرًا لما يتضمّنه من ثغرات وبنود تهدّد الأمن الاجتماعي"، معتبرًا أنّ "الهدف من إقراره هو "التّهجير المبطّن"، في إشارة إلى وجود أجندة خفيّة تستهدف إخلاء الأماكن التّجاريّة من شاغليها".