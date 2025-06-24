الرئيس عون اتصل بسلام مطمئنًا بعد هبوط الطائرة التي كانت تقله إلى قطر في البحرين

أجرى رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ اتصالًا هاتفيًّا برئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​، مطمئنًّا بعد هبوط الطّائرة الّتي كانت تقلّه إلى قطر في البحرين، بعد إغلاق المجال الجوّي القطري، نتيجة الاعتداء الّذي تعرّضت له دولة قطر مساء اليوم. وأجرى الرّئيس عون وسلام تقييمًا للتطوّرات المستجدّة.

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