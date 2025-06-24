الحجار التقى ياسين وعرض مع كرامي الإجراءات الأمنية عشية الامتحانات الرسمية

استقبل وزير الدّاخليّة والبلديّات ​أحمد الحجار​ في مكتبه، وزيرة التّربية والتّعليم العالي ​ريما كرامي​، حيث جرى البحث في عدد من الملفّات ذات الاهتمام المشترك، لا سيّما التّحضيرات الجارية والإجراءات الأمنيّة المتّخذة عشية الامتحانات الرسمية. كما تمّ التّطرّق إلى الوضع الأمني في مدينة طرابلس.

وعرض الحجار مع النّائب ​ياسين ياسين​ آخر المستجدّات وشؤونًا إنمائيّة.

كذلك استقبل رئيس الجامعة اللّبنانيّة الأميركيّة (LAU) شوقي عبدالله مع وفد، وتناول اللّقاء إمكانيّة التّعاون بين الجانبين.

والتقى الحجار أيضًا وفدًا من لجنة رتباء متقاعدي قوى الأمن الدّاخلي، وتمّ البحث في مطالبهم.