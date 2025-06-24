رسامني التقى وزير المواصلات القطري: هبتكم خطوة استراتيجية بمسار دعم المطار وتعزيز خدماته

وصل وزير الأشغال العامّة والنّقل ​فايز رسامني​ إلى العاصمة القطريّة الدّوحة، حيث استهل زيارته الرّسميّة بلقاء وزير المواصلات القطري محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني. وخلال الاجتماع، تمّ البحث في سبل تعزيز التّعاون الثّنائي في القطاعات ذات الصّلة بعمل وزارة الأشغال العامة والنقل.

وأعرب رسامني عن "بالغ تقديره لدولة قطر، أميرًا وحكومةً وشعبًا، للهبة السخيّة الّتي خُصّصت لدعم البنى التحتيّة الحيويّة في لبنان"، لافتًا إلى أنّ "هذه المبادرة تعكس عمق الرّوابط الأخويّة الّتي تجمع بين البلدين، وحرص قطر المستمر على مؤازرة لبنان في مواجهة تحدّياته".

وأكّد أنّ "الهبة القطريّة تمثّل خطوةً استراتيجيّةً في مسار دعم ​مطار بيروت الدولي​، وتعزيز خدماته التّشغيليّة. كما تواكب خطّة الوزارة الطّموحة للنّهوض بقطاع النقل العام وتوسيع نطاق خدماته"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الدّعم يجسّد التزام قطر الثّابت بعلاقاتها التّاريخيّة مع لبنان، واستمرارها في الوقوف إلى جانبه في المحطّات المفصليةّ".

وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الأشغال، بأنّ "من المقرّر أن تتولّى السّفارة القطريّة في بيروت، بالتّنسيق مع وزارة الأشغال العامّة والنّقل، الإشراف على الإجراءات اللّوجستيّة المرتبطة بتسليم الهبة، وضمان دخول المعدّات حيّز التّشغيل في أسرع وقت ممكن".

وذكر أنّ "الهبة الّتي سبق الإعلان عنها، تتضمّن البنود الآتية:

- مجموعة متقدّمة من أجهزة الاتصالات ومعدّات الملاحة الجوّيّة، مخصّصة لمطار بيروت الدولي، بهدف رفع مستوى سلامة الطّيران وتحسين أداء منظومة الملاحة الجوّيّة.

- عدد كبير من باصات النّقل المشترك لصالح هيئة إدارة السير، دعمًا لخطّة الوزارة في تحديث أسطول النّقل العام وتخفيف الضّغط عن البنية التحتيّة في قطاعَي النّقل الجوّي والبرّي".