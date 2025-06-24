"النشرة": حريق كبير في الوادي بين دير الزهراني وعزة وكفروة جراء الغارات الإسرائيلية

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "الغارات الإسرائيليّة الّتي استهدفت الوادي بين بلدات ⁧‫دير الزهراني‬⁩ وعزة وكفروة، تسبّبت باندلاع حريق كبير في المناطق الحرجيّة في محيط هذه القرى. وقد ساهمت درجات الحرارة المرتفعة والرّياح بتمدّد النّيران، الّتي أتت على مساحات شاسعة من الأشجار الحرجيّة المعمّرة".

وأشار إلى أنّ "فرق الإطفاء في الدّفاع المدني تحاول إخماد الحرائق وتطويقها، للحؤول دون وصولها إلى الأماكن السّكنيّة".

وكان قد أفاد المراسل في وقت سابق اليوم، بأنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات عنيفة على بلدات الدمشقية، العيشية، الريحان، المحمودية، القطراني، أطراف أنصار- الزرارية وتبنا- البيسارية، عزة، بصليا ووادي حومين الفوقا.