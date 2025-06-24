فرح: الشراكات بين القطاع العام والمجتمع المدني ركيزة أساسية لتأمين دعم لعمل الدفاع المدني

استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتّكليف العميد ​نبيل فرح​ في مكتبه، وفدًا من أندية "روتاري"، ضمّ رئيس نادي "روتاري"- ساحل المتن إيميل معوض، الرّئيس المقبل بيار تنّوري، الرّئيس السّابق عادل حرب، رئيسة نادي "روتاري"- عكار سلمى وراق غصن، ورئيسة نادي "روتاري"- زغرتا السّابقة رينيه بولس.

وقد نوّه الوفد بالجهود الّتي يبذلها عناصر ​الدفاع المدني​ في مختلف المهمّات، مؤكّدًا "استعداد الأندية لتقديم الدّعم والمساعدات للمراكز، بما يُعزّز قدراتها التّشغيليّة". واطّلع من رؤساء المراكز الإقليميّة في كل من: زغرتا، طرابلس، عكار، البترون، صور، بعقلين، ومزرعة يشوع، على أبرز الحاجات والتحدّيات الّتي تواجه المراكز، بهدف المساهمة في تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة.

من جهته، أعرب العميد فرح عن تقديره لهذه المبادرة، منوّهًا بـ"الدّور الحيوي الّذي تضطلع به أندية "روتاري" في تعزيز التّكافل المجتمعي"، مؤكّدًا أنّ "هذا النّوع من الشّراكات بين القطاع العام والمجتمع المدني يُشكّل ركيزةً أساسيّةً لتأمين دعم مستدام لعمل الدّفاع المدني، وتطوير قدراته في خدمة السّلامة العامّة".

من جهة ثانية، استقبل العميد فرح رئيس بلدية عرمون- كسروان صخر عازار، حيث جرى البحث في كيفيّة اتخاذ تدابير فعّالة لمعالجة الحرائق في منطقة كسروان، إضافةً إلى سبل دعم مراكز الدّفاع المدني الواقعة ضمن نطاق البلديّة، وإمكانيّة إنشاء مركز جديد للدّفاع المدني في فتوح كسروان، بما يُعزّز الجهوزيّة ويُسرّع الاستجابة للحوادث.