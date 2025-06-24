اعلن مجلس الأمن القومي الإيراني بان القوات المسلحة الايرانية استخدمت خلال مهاجمة قاعدة العديد الاميركية في قطر نفس عدد القنابل التي استخدمتها أميركا في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
واوضح مجلس الأمن القومي الإيراني في بيان، بان القاعدة الأميركية المستهدفة بعيدة عن المرافق الحضرية والمناطق السكنية في قطر، وشدد على ان هذا الإجراء لا يشكل أي تهديد لجارتنا الصديقة والشقيقة قطر.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن القومي الإيراني: هجومنا على قاعدة العديد الاميركية في قطر لا يهدد دولة قطر الشقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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