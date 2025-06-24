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اشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب في تصريح له على "تروث سوشيل"، الى انه "أود أن أشكر سمو أمير قطر المحترم تميم بن حمد على كل ما قام به في سبيل السعي إلى السلام في المنطقة.
ولفت ترامب الى انه بخصوص الهجوم الذي وقع اليوم على القاعدة الأميركية في قطر، يسعدني أن أُعلن أنه، بالإضافة إلى عدم وقوع أي قتلى أو جرحى أميركيين، فمن المهم جداً الإشارة إلى أنه لم يُقتل أو يُصب أي قطري أيضاً. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب شكر أمير قطر بعد الهجوم على القاعدة الأميركية: لا خسائر بشرية بين الأميركيين والقطريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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