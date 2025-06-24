اشار موقع "اكسيوس" الاميركي نقلا عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض، إن هدف الرئيس الاميركي دونالد ترامب حالياً هو إنهاء الحرب، وينوي قول ذلك لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.
واوضح المسؤول في البيت الأبيض "نحن نريد صفقة، ولا نريد المزيد من الحرب".
كانت هذه تفاصيل خبر اكسيوس عن مسؤول في البيت الابيض: هدف ترامب حاليا هو إنهاء الحرب وينوي اخبار نتانياهو بذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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