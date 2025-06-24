سلام استنكر بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرضت له دولة قطر الشقيقة واكد تضامن لبنان الكامل معها حكومة وشعباً

استنكر رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرضت له دولة قطر الشقيقة، واكد تضامن لبنان الكامل معها حكومة وشعباً. وتمنى سلام في بيان، السلامة لقطر وأهلها من اي مكروه.

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