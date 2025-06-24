السفارة الأميركية في قطرستُعيد فتح أبوابها يوم الثلاثاء

اعلنت السفارة الأميركية في ​قطر​ ​رفع الحظر​، واكدت بانها ستُعيد فتح أبوابها يوم الثلاثاء، وذلك اثر تعرض قاعدة العديد الاميركية في قطر للقصف الايراني بعد القصف الاميركي للمنشآت النووية الايرانية.

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