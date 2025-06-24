وزارة النقل العراقية: إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات بما فيها المنطقة الجنوبية

أعلن المتحدّث باسم وزارة النقل العراقيّة ميثم الصافي، أنّه "تمّ إغلاق الأجواء العراقيّة أمام حركة الطّائرات، بما فيها المنطقة الجنوبية". وكان قد أعلن التلفزيون الإيراني في وقت سابق مساء اليوم، انطلاق عملية "بشارات الفتح" ضد قاعدة العديد الأميركيّة في قطر.

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