الأركان العامة الكويتية نفت تعرّض قاعدة جوية عسكرية لهجوم صاروخي: نؤكد سلامة سيادة الكويت

نفت رئاسة الأركان العامّة للجيش ​الكويت​ي نفت "تعرّض إحدى القواعد الجوّيّة العسكريّة لهجوم صاروخي"، مؤكّدةً "سلامة سيادة أراضي دولة الكويت من أي انتهاك أو هجوم". وأهابت بالمواطنين والمقيمين "تحرّي الدّقّة في تداول الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشّائعات والمعلومات المغلوطة، واستقاء المعلومات من المصادر الرّسميّة".

وكانت قد أعلنت الإدارة العامّة للطّيران المدني الكويتي مساء اليوم، "إغلاق المجال الجوّي الكويتي موقّتًا، كإجراء احترازي، حرصًا على أمن وسلامة الدّولة، ونظرًا للإجراءات الاحترازيّة المتَّخذة في عدد من الدّول المجاورة، الّتي شملت إغالق مطاراتها والمجال الجوي".