نفت رئاسة الأركان العامّة للجيش الكويتي نفت "تعرّض إحدى القواعد الجوّيّة العسكريّة لهجوم صاروخي"، مؤكّدةً "سلامة سيادة أراضي دولة الكويت من أي انتهاك أو هجوم". وأهابت بالمواطنين والمقيمين "تحرّي الدّقّة في تداول الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشّائعات والمعلومات المغلوطة، واستقاء المعلومات من المصادر الرّسميّة".
وكانت قد أعلنت الإدارة العامّة للطّيران المدني الكويتي مساء اليوم، "إغلاق المجال الجوّي الكويتي موقّتًا، كإجراء احترازي، حرصًا على أمن وسلامة الدّولة، ونظرًا للإجراءات الاحترازيّة المتَّخذة في عدد من الدّول المجاورة، الّتي شملت إغالق مطاراتها والمجال الجوي".
كانت هذه تفاصيل خبر الأركان العامة الكويتية نفت تعرّض قاعدة جوية عسكرية لهجوم صاروخي: نؤكد سلامة سيادة الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.