وزير الدفاع الإيراني: قرارنا هو معاقبة المعتدي بكل ما نملك من قوة ولن نقبل بسلام يُفرض علينا

أكّد وزير الدّفاع ال​إيران​ي العميد أمير نصيرزاده، خلال اتصال هاتفي مع وزير الدّفاع الرّوسي أندريه بيلاوسوف، أنّ "المواجهة ليست محصورة فقط مع الكيان الصّهيوني، بل أنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة وعدد من الدّول الأخرى تدعم هذا الكيان".

وشدّد على أنّ "قرارنا هو معاقبة المعتدي بكل ما نملك من قوّة، ولن نقبل بسلام يُفرض علينا"، مشيرًا إلى أنّ "أميركا هي أصل كلّ الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة". ولفت إلى أنّ "بإمكاننا أن نتعاون من أجل إرساء السّلام والاستقرار في المنطقة والعالم".

من جهته، اعتبر بيلاوسوف أنّ "الهجوم على الأراضي الإيرانيّة بحجّة الملف النّووي، ليس إلّا ذريعة"، موضحًا أنّ "الهدف الحقيقي هو إضعاف إيران وزعزعة استقرار المنطقة بأسرها". وذكر أنّ "روسيا تتابع مجريات الأحداث عن كثب، وستواصل دعمها لإيران".