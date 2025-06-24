"LBCI": شركة "طيران الشرق الأوسط" ألغت رحلاتها لهذه الليلة إلى قطر والإمارات

أفادت معلومات لقناة الـ"LBCI"، بأنّ "شركة ​طيران الشرق الأوسط​ ألغت رحلاتها لهذه اللّيلة إلى قطر والإمارات، أمّا الطّائرة الّتي كانت متوجّهة إلى قطر وعلى متنها رئيس الحكومة نواف سلام فحطّت في البحرين، وهي تقوم بتعبئة الفيول للعودة إلى لبنان، إذا تمكّنت من الحصول على موافقة السّلطات البحرينيّة".

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