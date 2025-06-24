ترامب يسخر من رد إيران "الضعيف جداً" ويشكرها على حسن التنسيق المسبق

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: سخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرد الإيراني الأخير الذي وصفه بـ"الضعيف جداً"، وذلك عقب الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة جوية أميركية في قطر، مؤكداً أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لهذا الهجوم وتمكنت من التصدي له بفعالية.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" أن الهجوم الإيراني شمل إطلاق 14 صاروخاً، تمكنت الدفاعات الأميركية من إسقاط 13 منها، فيما تُرك صاروخ واحد ليصيب هدفه "لأنه كان متجهاً في اتجاه غير محدد"، على حد تعبيره.

وأكد ترامب أنه لم يُصب أي أميركي في الهجوم، مشيراً إلى أن الأضرار التي لحقت بالموقع كانت "طفيفة للغاية". وأضاف: "لقد أفرغوا كل ما في جعبتهم من كراهية، ونأمل ألا يكون هناك مزيد من الكراهية في المستقبل".

وفي لفتة غير معتادة، شكر ترامب إيران على ما وصفه بـ"الإنذار المبكر" الذي مكّن القوات الأميركية من اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح. وقال: "ربما يمكن لإيران الآن أن تمضي قدماً نحو السلام والوئام في المنطقة، وسأشجع إسرائيل بحماس على أن تفعل الشيء نفسه".

وفي منشور لاحق، توجه ترامب بالشكر لأمير قطر على "جهوده الكبيرة في السعي إلى إحلال السلام في المنطقة"، مشيراً إلى أنه لم يُصب أي مواطن قطري في الهجوم الإيراني.

وختم ترامب سلسلة منشوراته بإعلان حماسي قائلاً: "مبروك للعالم، لقد حان وقت السلام!".