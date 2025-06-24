شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: انتهاء عقد المحمودية مع النقابة خلال أشهر ونبحث مخاطبة شركات أخرى والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن تعاقد شركة المحمودية مع النقابة له شِقين؛ الأول يتعلّق بالأمن، والآخر خاص بالصيانة والنظافة، مؤكدًا أن النقابة أرسلت خطابًا للشركة لتقديم عرض كامل؛ وذلك نظرًا لانتهاء عقدها في شهر سبتمبر المقبل، ما يستوجب التجديد أو التغيير لشركة أخرى.

وأضاف البلشي، أن النقابة تبحث إرسال خطابات لعدد من الشركات الأخرى، وقانونية وقوع الاختيار على شركة أخرى، قد تكون حكومية، أو فتح باب مناقصة جديدة خلال الأيام المقبلة، والنظر في أفضل العروض.