قناة أمريكية تكشف: هذا ما هددت به إيران ترامب

القاهرة - كتب محمد نسيم - زعمت قناة "إن بي سي" الأمريكية أن طهران هددت الرئيس دونالد ترامب قبل تنفيذ الغارات على المنشآت النووية داخل إيران، بتفعيل "خلايا نائمة" تابعة لتنظيمات إرهابية داخل الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تقرير تم نشره اليوم الاثنين 23 يونيو 2025، استناداً إلى ادعاءات نقلتها عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية طلبوا عدم نشر هوياتهم.

وادعت القناة أن طهران بعثت برسالة إلى ترامب قبل الغارات الأمريكية التي استهدفت منشآت فوردو وأصفهان ونطنز فجر الأحد.

وتضمنت الرسالة تهديدا صريحا بأنه في حال تعرضت إيران لهجوم أمريكي فإنها ستفعّل خلايا إرهابية نائمة داخل الأراضي الأمريكية، وفق المصدر.

وقالت القناة إن الرسالة نُقلت إلى ترامب عبر وسيط، خلال مشاركته في قمة قادة مجموعة السبع التي عُقدت في كندا في 17 يونيو/حزيران.

وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان الإستراتيجية في إيران، وذلك استكمالا للدعم العسكري والاستخباري واللوجستي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل في عدوانها على إيران.

ومنذ 13 يونيو/ حزيران تشن إسرائيل عدوانا واسعا على إيران يستهدف منشآت نووية وقواعد وقادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين، فيما ترد طهران بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

المصدر : وكالات