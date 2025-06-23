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قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ بـ"حق الرد المباشر"

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قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ بـ"حق الرد المباشر"

أعلنت قطر نجاح الدفاعات الجوية القطرية في التصدي للصواريخ الإيرانية بنجاح، مؤكدة أنها "تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل، وحجم هذا الاعتداء السافر، وبما يتوافق والقانون الدولي".

وأعربت قطر، في بيان، إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد الجوية، مؤكدة أن "استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة".


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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