وأعربت قطر، في بيان، إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد الجوية، مؤكدة أن "استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ بـ"حق الرد المباشر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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