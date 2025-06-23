عاجل: البحرين تغلق مجالها الجوي مؤقتا كإجراء احترازي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من المنامة: دعت السلطات في مملكة البحرين، مساء الإثنين، جميع المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب موقع آمن، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران ضد قواعد عسكرية أميركية في المنطقة، من بينها قاعدة العديد في قطر.

وجاء التحذير الرسمي بعد سماع دوي صفارات إنذار في عدد من مناطق المملكة، وفق ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" نقلاً عن مراسلتها.

وشهدت مناطق في الإمارات والكويت أيضًا إطلاق صافرات إنذار مساء اليوم، تزامنًا مع إعلان إيران تنفيذ عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "بشائر الفتح"، ردًا على ما وصفته بـ"تدخل مباشر من الولايات المتحدة في الحرب الجارية مع إسرائيل".

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق استهدافها قاعدة العديد الجوية في قطر، إضافة إلى قاعدة أميركية في العراق، في تصعيد غير مسبوق منذ بدء التوترات العسكرية في المنطقة.

ولم تُعلن حتى الآن أي جهة رسمية في البحرين عن وقوع أضرار مادية أو بشرية نتيجة لهذه التطورات.