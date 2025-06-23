شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا ننسى.. "الإرهابية" حاولت ضرب الثوابت الوطنية وتأليب الرأي العام والان مع تفاصيل الخبر

تُحاول جماعة الإخوان ضرب الثوابت الوطنية وتشويش الذاكرة والوعي المصري عبر التشكيك في المنجزات العسكرية وعلى رأسها نصر أكتوبر 1973، حيث تعمد الجماعة إلى نشر تقارير غربية صادرة عن بعض مراكز الأبحاث الأمريكية والبريطانية تدعى أن إسرائيل لم تهزم.

بث الشائعات ونشر الأكاذيب لتأليب الرأي العام:

عمدت جماعة الإخوان الإرهابية عبر منصاتها الإعلامية المُختلفة إلى الترويج للسردية الإخوانية بشأن الأحداث في مصر، والتشكيك في المشروعات الكُبرى التي تُنفذها الدولة، وبث الإحباط في نفوس المصريين، وكذا بث الشائعات والأكاذيب المُتعددة بغرض إثارة وتأليب الرأي العام، والترويج لوجود فساد وانتهاكات ضد حقوق الإنسان، ومهاجمة مؤسسات الدولة المصرية والتشكيك في قدراتها على أداء مهامها أو الادعاء بأنها تمارس انتهاكات غير قانونية، وغيرها من أساليب تزييف الوعي.