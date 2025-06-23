شكرا لقرائتكم خبر عن قومي حقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون لتعزيز الاستقلالية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان المستمرة في طرح ومناقشة التقارير الواردة بخصوص تصنيف المجلس واستقلاليته ، انعقد اليوم الإثنين الموافق 23 يونيو 2025 اجتماع بمقر مجلس النواب جمع بين أعضاء لجنتي حقوق الإنسان والشئون التشريعية والدستورية، ورئيس وبعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقد ناقش الاجتماع المستجدات التي طرأت على المجلس عقب تقدم رئيسة المجلس السابقة بإستقالتها، كذا استعراض خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة.

كما ناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المجلس والتي تستهدف ضمان استقلاليته وممارسة اختصاصاته حسب القانون والدستور. و قد انتهى الاجتماع الى تأكيد اعضاء اللجنتين من النواب على استمرار دعم المجلس في انشطته و مساعيه.

ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة الحوار مع كافة الشركاء المعنيين، سعياً إلى تطوير البنية التشريعية الداعمة لعمله ، وضمان إمتثاله الكامل للمعايير الدولية ذات الصلة.