شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء: نستهدف التنافسية العالمية في السياحة.. ونقدر دور البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن يكن كل التقدير والاحترام لمجلس النواب بيت الأمة وممثل الشعب، معربا عن تقديره للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، ومشددا على أهمية التعاون والتناغم والانسجام بين سلطات الدولة مما يصب في صالح الوطن والمواطن.

وتابع محافظ جنوب سيناء في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من نواب محافظة جنوب سيناء: "أتوجه بخالص الشكر للنائب أحمد السجيني، وللجنة الإدارة المحلية، وشرفي لي ولكل مصري أن يتواجد اليوم في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بيت الأمة، ودور المجلس ومساهمته في دعم مسيرة البناء والتنمية للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أنه يعرب عن احترامه وتقديره لمجلس النواب وللجنة الإدارة المحلية بالمجلس التي تمثل حجر الزاوية في التعبير عن صوت المواطن وهمومه وجهود نوابها ممثلي الشعب، والحقيقة أن كل محافظات مصر وعلى رأسها جنوب سيناء تتشرف بلجنة الإدارة المحلية وجهودها الكبيرة، مستطردا: "أنتهز الفرصة لدعوة اللجنة لزيارة ميدانية لمحافظة جنوب سيناء، وهو أمر يعكس تكامل وتناغم أجهزة وسلطات الدولة لصالح الوطن والمواطن المصري، وأشكر النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة على ما أوضحه في الاجتماع عن أهمية هذه الجلسات وأسلوب إدارة الجلسة، وسعدت به، وبكل واحد في مكانه يضع طوبة في بناء هذه البلد"، مشيرا إلى أنه سيتشرف بزيارة اللجنة للمحافظة الشهر المقبل كما وعد رئيس اللجنة.

واستعرض محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع نبذة عن استراتيجية وخطة عمل اللجنة، وتابع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال: "إن معركة السلاح انتهت واللى جاي معركة التعمير والتنمية"، واستكمل: أخذ من كلمة الرئيس السيسي بأن الأهم حاليا هو العمل والبناء والتعمير، وهى السبيل الوحيد والملاذ الآمن.

وأوضح مبارك، أنه تم تقسيم المحافظة (9 مدن) إلى 5 قطاعات، وكل قطاع به مقومات النجاح، فهناك مدن في المحافظة فيها أنواع كثيرة من السياحة، وهو ما يجب استغلاله جيدا بالترويج والتسويق للمقومات السياحية، وأشار إلى الاهتمام بإنشاء مركز التجارة واللوجستيات في المحافظة، وإحياء السياحة الدينية والتراثية، فضلا عن استغلال قطاع التعدين في أبو رديس وأبو زنيمة، حيث يوجد فيها ثروات تعدينية تعد مقومات صناعية لمدن صناعية كاملة، وتابع: عندنا مدن صناعية لم تكتشف.

وقال المحافظ إنه تم اعتماد استراتيجية المحافظة للتنمية المستدامة في جنوب سيناء من قبل رئيس الجمهورية في شهر أكتوبر الماضي، وتابع: نستهدف التنافسية العالمية لمدن جنوب سيناء، واسم كاترين يجب أن يتم التسويق له كسياحة دينية وتاريخية واستغلاله ككنز مهم، كما أن مصر حققت سياحة وافدة بعدد15 مليون سائح العام الماضي وجنوب سيناء نصيبها منهم 4 ملايين سائح، لذلك نريد البناء على ذلك، ونستهدف العمل لصالح المواطن.