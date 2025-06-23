شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من حسام حسن ضد مواقع إخبارية والان مع تفاصيل الخبر

تلقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب الوطني، ضد عدد من المواقع الإخبارية.



وأوضح المحامي أشرف عبد العزيز في الشكوى المقدمة للمجلس الأعلى للإعلام، أن تلك المواقع قامت بالتشهير بمدرب المنتخب الوطني، وفتحت البث المباشر لزوجته للتحدث عن خلافات بينهما، وحوت بعض هذه المقاطع على عبارات بها إهانات وتجريح وتشهير.



ومن المقرر أن يقوم المجلس بفحص الشكوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لعمل وسائل الإعلام، وبما يضمن حماية حقوق الأفراد وكرامتهم، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وعدم المساس بها.

