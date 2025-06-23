شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد حجازي أمينًا لحزب الجبهة الوطنية في المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر الإثنين، 23 يونيو 2025 06:47 م

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية اختيار الحزب للنائب أحمد حجازي ، أمين الحزب لمحافظة المنوفية وذلك بعد استقرار لجنة اختيار القيادات عليه في الاجتماع الأخير للجنة، وموافقة الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب وأخطر الحزب لجنة شؤون الأحزاب بالاختيار، والتي تمت بعد مراجعة اللائحة الأساسية للحزب والقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.

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