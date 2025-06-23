شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مقر جديد للجبهة الوطنية بشبرا الخيمة.. وخطة لافتتاح باقى المقرات تباعا والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة القليوبية، اليوم، مقرها الجديد بشرق شبرا الخيمة، وذلك فى شارع 15 مايو – منشية الحرية، خلف المجمع الإسلامى، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد أمين الحزب بالمحافظة، وبحضور المهندس فتحى دسوقى أمين التنظيم، والدكتور محمد إمام مساعد أمين الحزب بالقليوبية، وعدد من قيادات الحزب من أمناء المراكز والأقسام، إضافة إلى عدد من أمناء الأمانة المركزية بالمحافظة، وسط حضور جماهيرى من أبناء المنطقة.



ويأتى افتتاح المقر فى إطار خطة الحزب للتوسع التنظيمى داخل المحافظة، وحرصه على التواجد الفعّال وسط المواطنين فى المناطق ذات الكثافة السكانية، بما يحقق تواصلًا مباشرًا ومستمرًا مع الشارع.



وأكد المهندس مصطفى مجاهد، أمين حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية، أن افتتاح مقر شرق شبرا الخيمة يُمثّل خطوة جديدة نحو توسيع دوائر العمل الحزبى، والوصول لكافة قطاعات المجتمع، مشددًا على أن الحزب يعمل بخطى ثابتة نحو بناء تنظيم قوى ومتصل بالجماهير.



وأضاف مجاهد أنه ينقل تحيات معالى الدكتور الوزير عاصم الجزار، رئيس الحزب، إلى جميع أمناء وأعضاء حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية

وأشار إلى أن تم اعتماد التشكيلات التنظيمية من الامانه العامه المُقدمة من أمانة محافظة القليوبية، موضحًا أن ذلك لا يُمثل نهاية المطاف، بل هو بداية جديدة لحراك سياسى وتنظيمى واسع، مؤكدًا أن الحزب يفتح ذراعيه للجميع من أبناء القليوبية للانضمام إلى صفوفه والمشاركة فى العمل الوطنى الجاد.

من جانبه، أضاف المهندس فتحى دسوقى، أمين التنظيم، أن افتتاح المقر يأتى استكمالًا لخطة شاملة تستهدف تغطية كافة المراكز والمدن داخل محافظة القليوبية بمقار نشطة ومنفتحة على المواطنين.



وشدّد على أن الحزب يعمل على تأهيل الكوادر الشابة سياسيًا وتنظيميًا، مؤكدًا: "نحن لا نفتتح مقرات بغرض الشكل، بل نؤسس منصات حقيقية للعمل الحزبى الفاعل، هدفها الأساسى هو خدمة الناس، وتقديم الحلول الواقعية لمشكلاتهم، بالتعاون مع الجهات التنفيذية."



ويأتى افتتاح مقر شرق شبرا الخيمة وفى سياق انتشار حزب الجبهة الوطنية بشكل متسارع بين المواطنين، وتوسيع قواعده التنظيمية على الأرض، تأكيدًا على أن الحزب يمثل صوت المواطن فى الشارع، ويُرسخ وجوده باعتباره حزبًا لكل المصريين، دون تمييز أو استثناء.



افتتاح مقر جديد للجبهة الوطنية (1)



افتتاح مقر جديد للجبهة الوطنية (2)



افتتاح مقر جديد للجبهة الوطنية (3)



افتتاح مقر جديد للجبهة الوطنية (4)



افتتاح مقر جديد للجبهة الوطنية (5)