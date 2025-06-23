روبيو: رد إيران على الضربات الأميركية سيكون "أسوأ خطأ"

القاهرة - كتب محمد نسيم - حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إيران من الرد على الهجوم الأميركي على المواقع النووية الإيرانية، قائلًا: إن هذا الفعل سيمثل "أسوأ خطأ يرتكبونه على الإطلاق".

جاءت تصريحات روبيو، الذي يشغل أيضًا منصب مستشار الأمن القومي الأميركي، في حديث لشبكة "فوكس نيوز".

ومن جانبه، اعتبر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الأحد، أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على مواقع إيرانية أخرت "الى حد كبير" قدرة إيران على تطوير سلاح نووي.

وقال فانس لقناة "ايه بي سي" الأميركية: "لا أريد الخوض في المعلومات الاستخبارية الحساسة، لكننا نعرف أننا أخّرنا البرنامج النووي الإيراني الى حد كبير الليلة الماضية، أكان لسنوات أم أكثر من ذلك".

وأضاف: "لسنا في حرب مع إيران، نحن في حرب ضد برنامج إيران النووي... وأعتقد أن الرئيس (دونالد ترمب) اتخذ خطوة حاسمة لتدمير هذا البرنامج الليلة الماضية".

المصدر : التلفزيون العربي