أمريكا تتوقع ردا إيرانيا خلال يومين

قال مسؤولان أمريكيان، الاثنين، إن الولايات المتحدة تعتقد إن إيران قد تنفذ هجمات انتقامية تستهدف القوات الأميركية في الشرق الأوسط قريباً.

وذكر أحد المسؤولين، في تصريحات لوكالات أنباء عالمية، أن الهجوم الانتقامي الإيراني قد يحدث خلال اليوم أو اليومين المقبلين.