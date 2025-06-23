اخبار العالم

قطر توقف مؤقتًا حركة الطيران في أجوائها

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قنصل إيران يشيد بجهود لتسهيل مغادرة حجاج بلاده

أشاد القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية بجدة حسن زرنكار، بمستوى التنظيم والتسهيلات المقدمة لحجاج بلاده خلال مغادرتهم عبر...

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قطر: تنويه بعض السفارات لرعاياها لا يعكس تهديدات محددة

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طوكيو وسول تحتفلان بمرور60 عاما على العلاقات

في الذكرى الستين لتطبيع العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية، أحيت الدولتان المناسبة في أجواء رمزية، يغلب عليها الحذر والضبابية...

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icon-clock.png26 ذو الحجة 1446 هـ

أوكرانيا خارج حسابات قمة الناتو

مع اقتراب قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في هولندا، يتجه التحالف العسكري إلى مرحلة مختلفة تمامًا عن تلك التي شهدها منذ بدء الغزو...

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شريان الطاقة على حافة الخطر

في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، صوّت البرلمان الإيراني على قرار يقضي بإغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الإستراتيجي الذي تمرّ عبره قرابة 20...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
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icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png26 ذو الحجة 1446 هـ

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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