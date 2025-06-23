قطر توقف مؤقتًا حركة الطيران في أجوائها

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قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده
أشاد القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية بجدة حسن زرنكار، بمستوى التنظيم والتسهيلات المقدمة لحجاج بلاده خلال مغادرتهم عبر...
أمريكا تتوقع ردا إيرانيا خلال يومين
قال مسؤولان أمريكيان، الاثنين، إن الولايات المتحدة تعتقد إن إيران قد تنفذ هجمات انتقامية تستهدف القوات الأميركية في الشرق الأوسط...
قطر: تنويه بعض السفارات لرعاياها لا يعكس تهديدات محددة
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن تنويه عدد من السفارات لرعاياها باتخاذ احتياطات أو تجنب بعض المواقع في...
طوكيو وسول تحتفلان بمرور60 عاما على العلاقات
في الذكرى الستين لتطبيع العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية، أحيت الدولتان المناسبة في أجواء رمزية، يغلب عليها الحذر والضبابية...
أوكرانيا خارج حسابات قمة الناتو
مع اقتراب قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في هولندا، يتجه التحالف العسكري إلى مرحلة مختلفة تمامًا عن تلك التي شهدها منذ بدء الغزو...
شريان الطاقة على حافة الخطر
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، صوّت البرلمان الإيراني على قرار يقضي بإغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الإستراتيجي الذي تمرّ عبره قرابة 20...
احتياطات لمحاصرة إشعاعات فوردو
الاستهداف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية قد يكون نجح عسكريًا في تدمير أهداف تحت الأرض، لكنه فتح الباب أمام كارثة بيئية صامتة،...
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