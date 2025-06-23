قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده أشاد القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية بجدة حسن زرنكار، بمستوى التنظيم والتسهيلات المقدمة لحجاج بلاده خلال مغادرتهم عبر... عرعر: عرعر: دوت الخليج 27 ذو الحجة 1446 هـ 27 ذو الحجة 1446 هـ أمريكا تتوقع ردا إيرانيا خلال يومين قال مسؤولان أمريكيان، الاثنين، إن الولايات المتحدة تعتقد إن إيران قد تنفذ هجمات انتقامية تستهدف القوات الأميركية في الشرق الأوسط... واشنطن: الوكالات واشنطن: الوكالات 27 ذو الحجة 1446 هـ 27 ذو الحجة 1446 هـ قطر: تنويه بعض السفارات لرعاياها لا يعكس تهديدات محددة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن تنويه عدد من السفارات لرعاياها باتخاذ احتياطات أو تجنب بعض المواقع في... الدوحة: الوكالات الدوحة: الوكالات 27 ذو الحجة 1446 هـ 27 ذو الحجة 1446 هـ طوكيو وسول تحتفلان بمرور60 عاما على العلاقات في الذكرى الستين لتطبيع العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية، أحيت الدولتان المناسبة في أجواء رمزية، يغلب عليها الحذر والضبابية... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 26 ذو الحجة 1446 هـ 26 ذو الحجة 1446 هـ أوكرانيا خارج حسابات قمة الناتو مع اقتراب قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في هولندا، يتجه التحالف العسكري إلى مرحلة مختلفة تمامًا عن تلك التي شهدها منذ بدء الغزو... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 26 ذو الحجة 1446 هـ 26 ذو الحجة 1446 هـ شريان الطاقة على حافة الخطر في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، صوّت البرلمان الإيراني على قرار يقضي بإغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الإستراتيجي الذي تمرّ عبره قرابة 20... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 26 ذو الحجة 1446 هـ 26 ذو الحجة 1446 هـ احتياطات لمحاصرة إشعاعات فوردو الاستهداف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية قد يكون نجح عسكريًا في تدمير أهداف تحت الأرض، لكنه فتح الباب أمام كارثة بيئية صامتة،... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 26 ذو الحجة 1446 هـ 26 ذو الحجة 1446 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر قطر توقف مؤقتًا حركة الطيران في أجوائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.