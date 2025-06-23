سلام بحث مع مستشار ماكرون بمسار الإصلاحات الاقتصادية والتحضيرات لعقد مؤتمر المانحين بفرنسا

استقبل رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ في السّراي الحكومي، المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للرّئيس الفرنسي إلى ​لبنان​ جاك دو لا جوجي، في حضور وزير الاقتصاد والتّجارة عامر البساط والسّفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو.

وتناول البحث آخر المستجدّات في مسار الإصلاحات الاقتصاديّة في لبنان، بما يتضمّن قانون إعادة هيكلة المصارف المحال من الحكومة إلى المجلس النّيابي، وكذلك إعداد قانون الفجوة الماليّة، تمهيدًا لإبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ والتّحضيرات الجارية لعقد مؤتمر المانحين في ​فرنسا​.

كما التقى سلام المديرة التّنفيذيّة للإسكوا ​رولا دشتي​، وتمّ خلال اللّقاء بحث مشاريع التّعاون المشتركة، ودعم لبنان في هذه الظّروف.

واستقبل أيضًا النّائب السّابق زياد القادري، وعرض معه الأوضاع العامّة.