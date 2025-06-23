أعرب عميد المجلس العام الماروني الوزير الأسبق وديع الخازن، عن شجبه وإدانته بأشدّ العبارات "الجريمة النّكراء الّتي استهدفت كنيسة مار الياس في دمشق، والّتي تُعدّ عملًا إرهابيًّا دنيئًا لا يمتّ إلى أي دين أو أخلاق بصلة"، معتبرًا أنّ "هذا التّفجير الجبان الّذي طال بيتًا من بيوت الله، ليس إلّا حلقةً في مسلسل خبيث يُراد منه إدخال البلاد مجدّدًا في دوّامة الفوضى والفتنة".
وأشار، خلال اتصال ببطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، إلى أنّ "استهداف كنيسة في قلب العاصمة دمشق، وفي هذا التّوقيت بالذّات، يفضح النّوايا الخفيّة لجهات مشبوهة تسعى إلى ضرب الاستقرار، تغذية الانقسام، وإحياء الفتن الطّائفيّة الّتي دفعت سوريا ثمنًا باهظًا لها في الماضي".
وحمّلت الخازن، المسؤوليّة الكاملة "لكل من يموّل ويحمي ويُحرّض على هذا النّوع من الإرهاب"، مطالبًا الأجهزة المختصّة بـ"ملاحقة الفاعلين بلا هوادة، وكشف خلفيّات هذا العمل الخسيس، ومحاسبة كل من تورّط فيه، مهما علا شأنه أو غطاؤه".
وأعلن "وقوفنا الكامل إلى جانب أهلنا في دمشق، وإلى جانب أبناء الطّائفة المسيحيّة الكريمة، ونشدّ على أيديهم في وجه هذه المحاولات الفتنويّة الرّخيصة الّتي لن تمرّ، ولن تجد بين أبناء سوريا الأوفياء من يُصغي لها أو يستجيب".
كانت هذه تفاصيل خبر الخازن دان استهداف كنيسة بدمشق: يفضح النوايا الخفية لجهات مشبوهة تسعى لضرب الاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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