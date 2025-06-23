وزارة الصحة: فتح باب التقدم لمناقصة لشراء معدات وتجهيزات طبية للمستشفيات الحكومية

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ "فتح باب التقدّم لمناقصة عامّة لشراء مجموعة متكاملة من المعدّات والتّجهيزات الطبيّة المتخصّصة، لتجهيز غرف عمليّات وأقسام تصوير شعاعي في عدد من المستشفيات الحكوميّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذه المناقصة تأتي في إطار الجهود المستمرّة الّتي تبذلها الوزارة، لتحسين جودة الخدمات الصّحيّة المقدَّمة للمواطنين، وتعزيز قدرات المستشفيات الحكوميّة على تلبية الاحتياجات الطبيّة المتزايدة، وذلك بتمويل من قرض البنك الدولي".

ودعت الوزارة، جميع الشّركات والمؤسّسات المتخصّصة وذات الخبرة في توريد وتركيب وصيانة الأنواع المطلوبة من المعدّات والتّجهيزات الطبيّة، إلى "الاطّلاع على تفاصيل المناقصة وشروطها والمواصفات الفنيّة المطلوبة، وتقديم عروضها وفقًا للأصول والإجراءات المحدّدة".

وأشارت إلى أنّه "يمكن للمهتمّين الحصول على وثائق المناقصة إلكترونيًّا، عبر الرّابط التّالي على الموقع الرسمي لوزارة الصّحة العامّة: https://www.moph.gov.lb/en/Pages/127/79413/".