الأمن العام أوقف سوريَين لتورطهما بتأمين إقامات مزورة للسوريين: نحذّر من الوقوع ضحية التزوير

أعلن مكتب شؤون الإعلام في ​المديرية العامة للأمن العام​، في بيان، أنّ "خلال شهر أيّار، تمّ التّحقيق مع السّوري عبد الكريم بسام العثمان والسّوري محمد منهل ديبو، لقيامهما بوضع إعلان على وسائل التّواصل الاجتماعي عن إمكانيّتهما تأمين إقامات للسّوريّين، وتبيّن أنّها مزوّرة بالكامل. وقد تم إجراء المقتضى القانوني بحقّهما".

وحذّرت المديريّة من "مخاطر التّعامل مع الإعلانات المشابهة، والوقوع ضحيّة أعمال تزوير".