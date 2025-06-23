أعرب إقليم ​الكورة​ في "​حزب الكتائب اللبنانية​"، عن إدانته "الاعتداء الّذي طاول مكتب "​تيار المردة​ "في بلدة كفرصارون". وأكّد في بيان، أنّ "مثل هذه التصرّفات المرفوضة غريبة عن بيئة الكورة، المعروفة بتمسّكها بثقافة التنوّع واحترام الرّأي الآخر، ولا تخدم إلّا من يسعى إلى زرع الفتنة وتخريب المناخ السّياسي". وأهاب بالأجهزة الأمنيّة والقضائيّة "التحرّك سريعًا لوضع حدّ لمثل هذه الممارسات، وكشف من يقف وراءها، حفاظًا على حرّيّة التّعبير والعمل السّياسي تحت سقف القانون".

كانت هذه تفاصيل خبر إقليم الكورة الكتائبي دان الاعتداء على مكتب "المردة": تصرفات مرفوضة تخدم من يسعى لزرع الفتنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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