الحريري: استهداف الكنيسة بدمشق جريمة تستهدف سوريا الجديدة بمحاولة النيل من وحدة شعبها

أشار رئيس الحكومة الأسبق ​سعد الحريري​، إلى أنّ "الإرهاب أطلّ من جديد، مستهدفًا كنيسة مار الياس في حيّ الدويلعة في ​دمشق​، في عمل جبان أودى بحياة أبرياء، وهو ما ترفضه جميع الشّرائع السّماويّة والإنسانيّة".

وأكّد في تصريح، أنّها "جريمة تستهدف ​سوريا​ الجديدة بأمنها واستقرارها، بعد الخلاص من الإرهاب الأسدي، بمحاولة النّيل من وحدة الشّعب السّوري وتماسكه"، خاتمًا: "حمى الله سوريا، شعبًا وقيادةً، لتكمل مسيرة التّعافي نحو مستقبل آمن ومشرق".