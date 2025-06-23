الحريري: استهداف الكنيسة بدمشق جريمة تستهدف سوريا الجديدة بمحاولة النيل من وحدة شعبها

أشار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، إلى أنّ "الإرهاب أطلّ من جديد، مستهدفًا كنيسة مار الياس في حيّ الدويلعة في دمشق، في عمل جبان أودى بحياة أبرياء، وهو ما ترفضه جميع الشّرائع السّماويّة والإنسانيّة".
وأكّد في تصريح، أنّها "جريمة تستهدف سوريا الجديدة بأمنها واستقرارها، بعد الخلاص من الإرهاب الأسدي، بمحاولة النّيل من وحدة الشّعب السّوري وتماسكه"، خاتمًا: "حمى الله سوريا، شعبًا وقيادةً، لتكمل مسيرة التّعافي نحو مستقبل آمن ومشرق".
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