حيدر عرض مع السفير الفرنسي للعلاقات الثنائية وبحث مع دمشقية بملف اليد العاملة الفلسطينية

استقبل وزير العمل ​محمد حيدر​ في مكتبه، السّفير الفرنسي في لبنان ​هيرفي ماغرو​، وعرض معه العلاقات الثّنائيّة بين البلدين، وما يمكن أن تقدّمه باريس للبنان من مساعدات في إطار العمل والتّدريب.

والتقى رئيس لجنة الحوار اللّبناني- الفلسطيني السّفير رامز دمشقية، وتمّ البحث في ملف اليد العاملة الفلسطينيّة في لبنان، والسّبل الآيلة إلى تحسين ظروفهم الحياتيّة والمعيشيّة وفق القوانين اللّبنانيّة المرعيّة الإجراء.