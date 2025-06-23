حيدر عرض مع السفير الفرنسي للعلاقات الثنائية وبحث مع دمشقية بملف اليد العاملة الفلسطينية

استقبل وزير العمل محمد حيدر في مكتبه، السّفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، وعرض معه العلاقات الثّنائيّة بين البلدين، وما يمكن أن تقدّمه باريس للبنان من مساعدات في إطار العمل والتّدريب.
والتقى رئيس لجنة الحوار اللّبناني- الفلسطيني السّفير رامز دمشقية، وتمّ البحث في ملف اليد العاملة الفلسطينيّة في لبنان، والسّبل الآيلة إلى تحسين ظروفهم الحياتيّة والمعيشيّة وفق القوانين اللّبنانيّة المرعيّة الإجراء.
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