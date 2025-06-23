عشرة نواب طعنوا بقانون الإيجارات غير السكنية أمام المجلس الدستوري

قدّم النّواب سجيع عطية، علي خريس، غازي زعيتر، قاسم هاشم، حسين الحاج حسن، حسن عز الدين، هاكوب ترزيان، أسامة سعد، محمد سليمان وملحم الحجيري، طعنًا أمام ​المجلس الدستوري​ في القانون رقم 11 الصّادر بتاريخ 12/6/2025 (الإيجارات غير السّكنيّة)، المنشور في العدد 26 من الجريدة الرّسميّة بتاريخ 12/6/2025.

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