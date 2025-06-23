بري: الإرهاب لا طائفة ولا دين له ورعاته هم أعداء لله ولرسالاته السماوية السمحاء

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير الاشغال العامة والنقل السابق مستشار رئيس الجمهورية لشؤون إعادة الاعمار علي حمية حيث جرى بحث للاوضاع العامة وملف إعادة الاعمار .

وكان رئيس مجلس النواب قد توجه من بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي ومن ابناء الكنيسة الارثوذكسيه في سوريا ولبنان ومن ذوي ضحايا العمل الارهابي الجبان الذي إستهدف المؤمنين داخل كنيسة مارالياس في حي الدويلعة في دمشق مساء اليوم بأحر التعازي متمنيا للجرحى الشفاء العاجل .

وجدد التأكيد على أن الإرهاب لا طائفة ولا دين له ، وأن رعاته سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الدول ، هم أعداء لله ولرسالاته السماوية السمحاء التي جاءت من أجل كرامة الإنسان لأي دين أو طائفة إنتمى .