المطران الصوري استنكر تفجير كنيسة مار إلياس في الدويلعة: نطالب بتحقيق شفاف ومحاسبة عادلة

أعرب المطران أنطونيوس (الصوري)، متروبوليت زحلة وبعلبك وتوابعهما، عن ألمه العميق واستنكاره الشديد للتفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس – الدويلعة في دمشق مساء الأحد ٢٢ حزيران، والذي أسفر عن سقوط شهداء أبرياء وجرح عدد كبير من المصلين.

وأكد الصوري انه "نستنكر بأشدّ العبارات هذا الاعتداء الآثم الذي طال بيتًا من بيوت الله في ساعة صلاةٍ مقدّسة، ونرفع الصوت عالياً ضدّ الفكر التكفيري الذي يسعى إلى تقويض أسس ​الوحدة الوطنية​ والنسيج الروحي في هذا الشرق الجريح".

وأضاف: "لقد امتدّت يد الشرّ لتزرع الموت في أحضان الإيمان، غير عالمة أن من قام من القبر لن يعود إليه، وأن الكنيسة المرويّة بدماء أبنائها تقوم دومًا بأكثر مجدًا".

وقدّم المطران الصوري تعازيه إلى البطريرك يوحنا العاشر وأعضاء المجمع الأنطاكي المقدّس، وإلى أهالي الشهداء والجرحى، رافعًا الصلوات من أجل الراقدين في الرب، ومبتهلًا للمسيح الشافي أن يمنّ على المصابين بالعافية والرجاء.

وفي ذكرى عيد جميع القديسين الأنطاكيين، شدّد المطران الصوري على أن "شهداء كنيسة النبي إيليا – الدويلعة قد انضمّوا إلى موكب القداسة والحق، شهودًا للمحبّة الغالبة على البغض، وللرجاء المنتصر على الموت، أما الجرحى والمصابين، فهم أيقونات حيّة للرجاء والقيامة في كنيسة ما زالت تقوم، رغم الجراح، لتشهد للمسيح وتبني جسورها في أرض العطش".

وختم مطالبًا بتحقيق شفاف ومحاسبة عادلة، داعيًا المسؤولين والقادة إلى تحصين بيوت العبادة والوقوف صفًا واحدًا في وجه كل مشروع دمار وكراهية.